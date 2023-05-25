МегаФон расширил покрытие 4Gв двух поселках Приангарья

Оператор модернизировал связь 4Gв рабочем поселке Тыреть 1-я и старинном сибирском селе Олонки Иркутской области. Инженеры улучшили покрытие LTE, теперь интернет на скорости до 20 Мбит/с доступен на всей территории этих населенных пунктов.

Высокоскоростной интернет позволяет более чем 6 тысячам жителям Тырети 1-ой и села Олонки комфортно загружать и передавать данные через мессенджеры и социальные сети, использовать государственные цифровые сервисы и совершать покупки в онлайн-магазинах.

Вместе с тем абоненты могут одновременно звонить и пользоваться интернетом – технология VoLTEобеспечивает возможность совмещать разговоры и поиск информации в сети без потери качества сигнала.

Обновленная сеть теперь покрывает всю территорию населённых пунктов, а также участок федеральной автотрассы «Сибирь», который проходит недалеко от поселка Тыреть 1-я. Новый «дальнобойный» слой обеспечивает устойчивую связь LTE в радиусе до 35 километров. Благодаря модернизации высокоскоростным интернетом могут комфортно пользоваться как местные жители, так и проезжающие автомобилисты.

По данным МегаФона, наиболее динамичное интернет-потребление сегодня отмечается в сельской местности, где фиксированная связь остается недоступной для жителей. Так суммарно жители поселка Тыреть 1-я и Олонки в месяц в среднем скачивают более 6 терабайт данных, это почти треть от объема абонентского трафика в районном центре – поселке Бохан.

Отметим, что МегаФон ведет комплексное развитие сети в Иркутской области, обеспечивая высокую скорость передачи данных и устойчивую голосовую связь. Так с начала года в регионе модернизировали уже порядка 80 базовых станций, у качество мобильной связи улучшилось в 24 населенных пунктах.