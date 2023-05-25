Батутный центр загорелся в Чите, когда в нем находились дети

Пожар потушили 25 человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пожар разгорелся в батутном центре по улице Журавлева в Чите вечером 22 мая. Кадры с камер видеозаписи разлетелись по местным пабликам. На них видно, как дети резвятся в центре, но вдруг с потолка начинают резко разлетаться искры. Уже через пару секунд резиновые батуты начинают воспламеняться. Сотрудники МЧС молниеносно прибыли на место происшествия.

- На место были направлены 25 человек и 7 спецмашин от пожарно-спасательных частей №1, №3 и специализированной пожарно-спасательной части, - сообщают КП-Иркутск сотрудники ГУ МЧС по Иркутской области. - Посетители и персонал эвакуировались до прибытия пожарных подразделений. К счастью, погибших и пострадавших нет.

Весь второй этаж центра был в дыму. Только спустя час удалось потушить пожар. Спасатели отмечают, что батуты загорелись из-за короткого замыкания, которое произошло в детском центре.