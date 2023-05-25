В Братске шестилетний пассажир поезда обжегся кипятком, пока его мать спала Фото: ВС ЛУ МВД России на транспорте

Накануне, 24 мая, в поезде, который двигался через Братск, произошел несчастный случай с ребенком. Шестилетний мальчик попытался налить кипяток в пластиковую бутылку, но та расплавилась, и вода обожгла его левую руку. Первую помощь оказал проводник, который услышал детский крик. 25-летняя мать в этот момент спала. Об этом сообщают в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.

- В отношении жительницы Читы составлен протокол по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, - отмечают в ведомстве.

Правоохранители настоятельно просят сибиряков не оставлять детей без присмотра, тем более в общественном транспорте.