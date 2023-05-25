В Иркутской области поймали пьяного инструктора по вождению Фото: Мария ЛЕНЦ

В Иркутской области полицейские задержали нетрезвого инструктора по вождению во время занятия. Об этом сообщает пресс-служба полиции региона в своих социальных сетях.

-Инспекторы ДПС патрулировали улицы, в один момент поступил сигнал, что в учебном автомобиле "Лада Гранта мужчина, преподававший навыки вождения, оказался пьян, - говорят в полиции.

Сотрудники полиции установили местонахождение отечественной легковушки и остановили ее. Полицейские побеседовали с жителем, почувствовали запах алкоголя. Ему предложили пройти процедуру освидетельствования, она и подтвердила, что он действительно пьян. Тогда его отстранили от вождения, а машину передали обучающей организации.

В отношении автоучителя завели административный протокол. Материалы направлены в суд. Кроме того, сотрудники ГИБДД проведут проверку организации, которая допустила к управлению автомашиной водителя в нетрезвом виде.