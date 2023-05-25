В Думе Иркутска обсудили ситуацию на дорогах города Фото: Дума Иркутска

На прошедших в Думе Иркутска депутатских слушаниях под председательством Евгения Стекачева в числе прочих обсуждался вопрос реорганизации движения транспорта в исторической части города, направленной на уменьшение «пробок» на улицах. Этот пункт был внесен в повестку по инициативе вице-спикера Сергея Юдина.

О текущем положении депутатам доложил заместитель мэра – председатель комитета городского обустройства администрации Сергей Чертков. В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» были выполнены работы по реорганизации дорожного движения с учетом устранения очага аварийности в районе пересечения улиц Ленина, Седова, Тимирязева и 3-го Июля. Оборудована два островка безопасности для разделения транспортных потоков, а так же перенесены регулируемые пешеходные переходы. Так же установлен программный комплекс “Интегро-С”, позволяющий светофорам работать исходя из трафика транспорта и распознающий номера автомобилей. В настоящие время ведется работа по настройке зеленой волны со стороны ул. Карла Маркса. А заторы на этом участке обусловлены затрудненным движением по ул. 3-го Июля из-за низкой пропускной способности транспорта на новый мост.

Кроме того, в областном центре, совместно с правительством региона, ведется планомерная работа по осуществлению транспортной реформы. До 30 ноября должна быть закончена разработка ряда документов, среди которых программа комплексного развития транспортной инфраструктуры и схема организации дорожного движения и транспортного обслуживания населения. Оптимизация маршрутной сети позволит исключить дублирование маршрутов, повысит их рентабельность.

– Это глобальная тема и я предлагаю рассматривать ее частями. Обязательно нужно обсудить мероприятия, связанные с увеличением пропускной способности, реорганизацией движения, парковками. И пригласить не только депутатов, заместителей мэра, но и представителей из министерства транспорта региона, – предложил Евгений Стекачев.

Как отметил Сергей Юдин, центр города перегружен административными функциями. Именно в эту часть города съезжается множество людей не только из Иркутска, но и из района.

- Необходимо продумывать альтернативные проезды, не только штрафовать водителей за неправильную парковку, но и организовывать места, где можно безопасно оставить личный транспорт, - считает депутат.

Одной из причин скопления автомашин в центре является обилие общественного транспорта. Всего по оценочным данным ежедневно по областному центру курсирует 1603 единицы подвижного состава общественного пассажирского транспорта. Из них 731 единица – городского, в том числе 150 автобусов большой вместимости, 37 троллейбусов и 38 трамваев, 872 – межмуниципального.

Поэтому для создания системы нужно рассматривать транспортную агломерацию, поскольку внешние потоки также оказывают влияние на дороги областного центра.

Депутаты так же упомянули о планах организации многоуровневых парковок в центре города и о необходимости уменьшить количество общественного транспорта малой вместимости, который существенно загружает городские дороги. Кроме того, обратили внимание, что при организации уличного движения необходимо учитывать расположение важных социальных объектов.

- Скоро появится новый корпус областной детской клинической больницы, движение в этом районе станет еще более плотным, - отметил Виталий Матвийчук. - При планировании необходимо обязательно учитывать перспективы. Очевидно, что имеет смысл уже сейчас обсуждать расширение бульвара Гагарина.

Дума Иркутска совместно с администрацией продолжит обсуждение данной темы и пригласит на рабочую группу представителей из министерства транспорта и дорожного хозяйства области.