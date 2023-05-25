С начала СВО из Иркутска было отправлено свыше 300 тонн гуманитарной помощи Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

С начала проведения специальной военной операции Иркутск оказывает поддержку мирному населению, военнослужащим и их семьям. За 2022-2023 годы из города отправлено свыше 300 тонн гуманитарной помощи. Об этом рассказывают в пресс-службе администрации города.

-Так, были переданы и оборудование, и техника, и одежда с обмундированием, и лекарства, и конечно, продукты, - говорят в администрации.

В 2023 году передано 15 автомобилей, организовано 10 гумконвоев. Сотрудники мэрии добровольно собрали более 600 тысяч рублей.

Как отметил глава города Руслан Болотов, сейчас городские власти оказывают помощь мобилизованным, добровольцам, контрактникам и их семьям. Кроме этого, он выразил слова благодарности всем неравнодушным иркутянам.

На сегодняшний день военнослужащим доступно более 30 мер поддержки. В том числе медицинская, бытовая и юридическая.

Ее получили более 1500 семей.