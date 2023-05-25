На газификацию домов в Братске направят средства резервного фонда Правительства Иркутской области. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Решение о выделении средств из резервного фонда Иркутской области на софинансирование расходов по газификации домовладений в Братске было принято на заседании Правительства региона под председательством Константина Зайцева. На эти цели направят 5 млн рублей.

На эти средства планируется подключить 71 дом в Правобережном округе города. В целом догазификации на базе Братского газоконденсатного месторождения в северной столице региона подлежат 8 515 домов. Сейчас газ подведен к границе 225 домовладений, выполнено 72 подключения непосредственно в домах.

- Газификация домовладений – важная задача. Выделение на эти цели средств резервного фонда позволит сделать ещё один шаг на пути к ее решению, - подчеркнул Константин Зайцев.

Работа по газификации населенных пунктов Иркутской области ведется в исполнение поручения Президента Российской Федерации по газоснабжению потребителей природным сетевым газом. Пока технически это возможно только в Правобережном округе Братска и в поселке Зяба Братского района, где расположены газораспределительные сети и налажена транспортировка топлива с Братского ГКМ.