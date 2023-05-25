В Иркутск с гастролями в августе приедет театр имени Евгения Вахтангова Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова представит в Иркутске пять спектаклей. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-Театр приедет с гастролями в Иркутскую область с 29 августа по 3 сентября. Показы спектаклей состоятся в рамках федеральной программы «Большие гастроли», - делятся в пресс-службе.

Эти гастроли организуют как за счет федеральных, так и за счет областных средств. Как отметили в правительстве, впервые гастроли этого театра пройдут так длительно и масштабно.

Театр должен будет привезти несколько фур с декорациями и порядка ста человек персонала.

В афише запланировано пять спектаклей, каждый будет показан дважды. В Иркутском академическом драматическом театре им. Н.П.Охлопкова пройдёт три спектакля. Это постановки известного режиссёра Римаса Туминаса «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня».