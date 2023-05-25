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НовостиОбщество25 мая 2023 13:18

В Иркутской области нашли подростков, которые устроили поджог деревянной горки

Теперь их могут поставить на учет в полиции
Елена СИНИЦА
В Иркутской области нашли подростков, которые устроили поджог деревянной горки

В Иркутской области нашли подростков, которые устроили поджог деревянной горки

Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Дознаватели МЧС России и сотрудники полиции установили несовершеннолетних виновников пожара в поселке Усть-Ордынском. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сотрудникам ведомства пришлось выезжать на пожар, который произошел в поселке Усть-Ордынский на детской площадке. Там полыхала деревянная горка, - рассказывают в МЧС.

На момент прибытия пожарных дощатое строение было охвачено огнем. По счастливой случайности, других построек рядом не было и распространения пожара не произошло, отмечают в министерстве.

Как выяснили дознаватели МЧС совместно с сотрудниками полиции, виновники пожара - подростки, которые устроили поджог из-за любопытства, передает пресс-служба ведомства.

В ведомстве также напомнили, что теперь подростков могут поставить на учет в отделе полиции.