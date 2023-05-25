Спас 350 сослуживцев: о военнослужащем из Забайкалья Алдаре Цыденжапове снимут фильм. Фото: ЗРТК

История о том, как Герой России, матрос Алдар Цыденжапов, сгорая заживо, спас 350 сослуживцев и предотвратил катастрофу, известна многим. Теперь о военнослужащем решили снять фильм. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- Знаете, даже рассказ адмиральский меня сразу заставил постараться узнать побольше, что за такой парень, который в свои 19 лет, которому до дембеля, до возвращения домой оставалось совсем немного, меньше трёх месяцев, принял такое решение, чтобы без приказа самостоятельно принять такое решение, - сказал продюсер Юрий Обухов.

Он отметил, что ему всегда было интересно снимать истории таких людей, как документальное кино, так и художественное.

Название будущего фильма уже утверждено – «9 секунд». А вот в главной роли, как оказалось, будет однофомилец военнослужащего - Айвар Цыденжапов.