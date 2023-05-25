Жительница Читы подарила Максиму Аверину футболку, в которой он часто мелькает на экранах. Фото: ЗРТК

Жительница Читы Варвара Горелова - частый гость в столичных театрах. Но она готовится к спектаклям очень серьезно, в том числе готовит подарки. Так, для актера Максима Аверина женщина подготовила особый подарок - футболку с изображением его кумира - Чарли Чаплина. Об этом сообщает РТК "Забайкалье".

- Он ее прямо в гримерке развернул, он ее со всех сторон посмотрел. У нее принт спереди и принт сзади. Он вообще, он в таком был восторге. И он несколько раз сказал: «Спасибо, спасибо большое!». А потом он в этой футболке пришел на центральное телевидение на программу Бориса Корчевникова «Судьба человека, - говорит Варвара.

Сама Варвара также делится, что увидеть любимого артиста в той самой футболке было одной из лучших наград.

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