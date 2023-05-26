Синоптики снова предупреждают иркутян о дожде 26 мая Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 26 мая 2023 опять не собирается баловать иркутян погожим деньком. В областном центре сегодня прольется небольшой дождь, будет облачно и ветрено. Об этом Кп-Иркутск сообщили в Иркутском Гидрометцентре.

Погода в Иркутске 26 мая 2023: прогноз на пятницу

- Погода в Иркутске 26 мая 2023 ожидается облачной с прояснениями, небольшими осадками, - говорят метеорологи. – В городе дует северо-западный ветер со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха днем составит +12…+14 градусов.

Это ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Атмосферное давление в Иркутске, по данным Яндекса, в норме – 722 миллиметра ртутного столба, а вот влажность воздуха пониженная – 64%.

Погода в Иркутской области 26 мая 2023 предполагает переменную облачность, кратковременные дожди и грозы. Ветер подует с северо-запала, северо-востока со скоростью 5-10 м/с и порывами до 15-20 м/с. Столбики уличных термометров в Приангарье покажут +12…+17, при натекании облаков, похолодает до +3…+8. Местами по области 26-28 мая заморозки до -1…-6.

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