Депутаты Думы Иркутска оценили отчет мэра

Мэр Иркутска отчитался перед Думой о работе за 2022 год Фото: Дума Иркутска

На очередном заседании Думы Иркутска с отчетом о работе за 2022 год выступил мэр города Руслан Болотов. Депутатский корпус высоко оценил проделанную работу и единогласно приняли отчет.

– 2022 год был непростым. Мы еще не знали, как развернувшиеся события скажутся на городском хозяйстве, удастся ли реализовать поставленные задачи, - прокомментировал председатель Думы Иркутска Евгений Стекачев. - По итогу года видим: все получилось. Руслан Николаевич сумел взять под контроль и стабилизировать ситуацию. Благодаря этому муниципалитет нарастил доходы, был сформирован рекордно большой бюджет. Иркутск принимает участие в шести национальных проектах. Строятся школы и детские сады, увеличивается объем капитальных вложений в дорожное хозяйство, обновляется подвижной состав общественного транспорта.

Народные избранники отмечают: планомерная работа ведется по всем избирательным округам.

– Хотелось бы поблагодарить мэра за совместную, командную работу, - сказал руководитель депутатской группы «Стратегия социально-экономического развития города Иркутска» Александр Друзенко. - В прошлом году введено большое количество квадратных метров жилья, переселено более 300 квартир по программе переселения из ветхого аварийного жилого фонда. Появилась стела «Иркутск – город трудовой доблести». Областной центр развивается, несмотря на беспрецедентные меры давления, с которыми столкнулась в целом вся наша страна в 2022 году.

Алексей Кудрявцев, заместитель руководителя фракции ВПП «Единая Россия» в Думе Иркутска отметил важность окончания проектирования строительства теплового луча.

- Проведения данных работ добивались не один год, - уточнил Алексей Кудрявцев. - Тепловой луч улучшит экологию, ведь будут убраны мазутные и угольные котельные, а также даст большой рывок для строительства жилья, социальных объектов и развития инфраструктуры предместья Рабочее.

– Была проделана плодотворная работа, - считает вице-спикер Думы Иркутска Виталий Матвийчук. - Даже если взять в пример мой избирательный округ № 2: мы отремонтировали дворы, частный сектор, реализовали большой проект сквера на остановке «Школьная». На открытии территории Руслан Николаевич сказал, что это не последний подарок Ленинскому району. Он пообещал отремонтировать школу № 7. Сейчас уже создается проект капитального ремонта учреждения.