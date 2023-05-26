Два теплохода «Василий Дубровский» и «Сергей Похабов» столкнулись на реке Лене в Усть-Куте

В результате теплоходы получили повреждения корпуса. Фото: Павел КЛОКОВ

Недавно сотрудники Осетровской транспортной прокуратуры сообщили КП-Иркутск, что собираются провести проверку по одному делу. Как пояснили в ведомстве, ночью 25 мая на реке Лене, а именно в городе Усть-Кут, что в Иркутской области, столкнулись два теплохода.

- По предварительным данным, 25 мая 2023 года в ночное время на 3 617 км реки Лены в городе Усть-Куте Иркутской области теплоход «Василий Дубровский» в составе с баржей «МП-3331», груженые трубами, при следовании вниз по реке столкнулись с теплоходом «Сергей Похабов», - дополняют сотрудники ведомства.

Стоит отметить, что столкновение было серьезное. Ведь в результате теплоходы получили повреждения корпуса. К счастью, погибших и пострадавших нет. Также не произошло разлива топлива. Сейчас сотрудники прокуратуры начали проверку по факту столкновения теплоходов на реке. Ведомство должно проверить, как исполнялось законодательство о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Если будут выявлены какие-то нарушения, то сотрудники примут меры реагирования.