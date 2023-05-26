Первым посевную кампанию завершило сельхозпредприятие Усольского района

Местными производителями посеяно 14,1 тысяч га зерновых культур. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Первым посевную кампанию в Иркутской области завершило сельхозпредприятие Усольского района. Кстати, к работе они приступили в конце апреля. За это время сотрудники посеяли на площади 3,6 тысяч га пшеницу (300 га), овес (604 га), ячмень (1,7 тысяч га). А вот однолетние травы заняли более одной тысяч га. Об этом КП-Иркутск недавно сообщили власти Иркутской области.

- К слову, аграрии Усольского района традиционно первыми приступают к весенним полевым работам. В ходе посевной сельхозпредприятием было задействовано более 40 единиц сельскохозяйственной техники, из них 14 тракторов, семь грузовых автомобилей и более 20 единиц прицепной техники, - дополняют в правительстве области.

Но стоит отметить, что в Усольском районе работы еще не окончены. Впереди стоит выполнение планов. Пока местными производителями посеяно 14,1 тысяч га зерновых культур. Также уже посажен картофель (1,1 тысяч га) и 194 га овощей. В общем, местные жители голодными не останутся.