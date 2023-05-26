Отопительный сезон завершится в Братске 29 мая

Отопительный сезон завершился в Братске 29 мая Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

29 мая в Братске завершится отопительный сезон. В администрации города приняли решение начать с жилых домов, а социальные объекты оставить напоследок. По прогнозам синоптиков, вскоре ожидается потепление, к тому же подходит время ремонта сетей теплоснабжения.

- Напомню, что в Центральном районе отопительный период проходил по новой схеме, - рассказал заместитель мэра Братска по городскому хозяйству и строительству Егор Луковников. - Из системы теплоснабжения была выведена Галачинская котельная ООО «БЭК». Соответственно, были построены и введены в эксплуатацию насосные станции - «Комсомольская» и «Южная». Была аварийная ситуация на проспекте Ленина, были временные ограничения теплоснабжения. Ремонтные бригады ООО «БЭК» ООО с этой ситуацией справились. В дальнейшем отопительный период прошел штатно.

Напомним, 22 мая в Иркутске официально завершился отопительный сезон. Такое решение было принято на заседании комитета городского обустройства администрации города. С 6 мая среднесуточная температура наружного воздуха в течении пяти суток подряд, была выше +8 градусов Цельсия. В Ангарске, как и в большинстве городов Приангарья, отопительный сезон был продлен. Батареи стали холодными в квартирах местных жителей 21 мая.