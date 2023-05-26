«Ростелеком» в Иркутской области подготовил школьные классы к сдаче ЕГЭ. Фото: пресс-служба Ростелеком

«Ростелеком» организовал видеонаблюдение за ходом ЕГЭ в 83 школах Иркутской области. Дополнительно сотрудники компании установили и протестировали специальное оборудование в региональном Центре обработки информации и в 12 пунктах приема экзаменов на дому для выпускников с ограниченными физическими возможностями.

Всего в этом году на площадках образовательных организаций открыто 96 пунктов проведения экзаменов. Чтобы процедура сдачи ЕГЭ была прозрачной, «Ростелеком» оборудовал цифровыми камерами 996 аудиторий. Практически из всех классов видео будет транслироваться в онлайн-режиме на сайт smotriege.ru. Для 38 кабинетов нет технической возможности организовать канал, поэтому там контент запишут и затем загрузят на портал.

В классах, подготовленных для сдачи ЕГЭ, сотрудники оператора установили и настроили камеры так, чтобы в их обзор попадали не только сами выпускники, но и место печати, сканирования и раскладки экзаменационных документов. При этом заполненные бланки, ответы и персональные данные останутся в тайне.

«Наша важнейшая задача — полностью обеспечить все условия в соответствии с требованиями для того, чтобы выпускники успешно сдали экзамены и показали по максимуму знания, которые приобрели за годы учебы в школе. В этой образовательной кампании планируется задействовать порядка пяти тысяч работников», — прокомментировал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По данным министерства образования Иркутской области, в этом году в регионе государственную итоговую аттестацию пройдут свыше 30 000 девятиклассников и 13 800 выпускников 11-х классов.

«Два последних года я готовилась к поступлению в технический вуз и буквально жила алгеброй и физикой. Сейчас думаю только о том, как максимально эффективно сдать ЕГЭ, а к видеокамерам привыкла в повседневной жизни, поэтому их работа на экзаменах меня не смущает», — рассказала выпускница Ангарского лицея Лера Карамышева.

Специалисты оператора будут следить за функционированием программного обеспечения, осуществлять техподдержку и защиту портала от DDoS-атак, а также находиться непосредственно в местах сдачи экзамена для оперативного решения возможных проблем.

«Мы устанавливаем видеонаблюдение с 2014 года, когда впервые было принято решение проводить ЕГЭ в таком формате. У нас накоплен серьезный опыт по подготовке школ Приангарья к проведению главных учебных испытаний, поэтому уверены в том, что наши технические сотрудники, каналы связи, оборудование и ПО не подведут», — отметил директор Иркутского филиала «Ростелекома» Юрий Тиман.

Основной этап ОГЭ и ЕГЭ закончится в единый резервный день для всех экзаменационных предметов 1 июля, а дополнительный период пройдет в сентябре 2023 года.