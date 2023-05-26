Мемориальную доску в память о бойце СВО Сергее Золотухине установили в Иркутске Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

В Иркутске установили мемориальную доску в память о погибшем в зоне СВО Сергее Золотухине. Военному было 22 года, когда его жизнь оборвалась в ходе выполнения боевых задач в Запорожье. Посмертно героя наградили орденом Мужества. Об этом в соцсетях рассказал губернатор Приангарья Игорь Кобзев.

- Детство и юность Сергея прошли в Иркутске, - поделился глава региона. - Мальчику пришлось рано повзрослеть. К сожалению, его отец и отчим рано ушли из жизни. И ему самому пришлось стать вместо отца своему младшему брату Михаилу. Во всем помогал маме Анастасии Сергеевне, дедушке с бабушкой. Самостоятельный, уверенный в своих силах, смелый. Это все про Сергея.

Памятную доску с барельефом разместили на фасаде Иркутского авиационного техникума, где учился Сергей. Получив образование, сибиряк ушел в армию, после чего служил в Калининграде, в морской пехоте. Здесь и принял решение продолжить службу по контракту. Защищал мирных жителей ДНР и ЛНР с первых дней спецоперации.