В Иркутской области мужчину осудят за угрозы убийством 20-летней давности

В Иркутской области мужчину осудят за покушение на убийство 20-летней давности Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Прокуратура направила в суд уголовное дело о совершенных более 20 лет назад преступлениях в отношении молодой женщины и ее матери. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-Еще в январе 2002 года обвиняемый распивал алкоголь в квартире своей 27-летней знакомой и ее матери. В один момент из-за исчезновения его норковой шапки между ними завязался конфликт, - говорят в прокуратуре.

После этого мужчина начал сдавливать шею молодой женщины, угрожал ей убийством. Ее мать он избил по голове и телу. В результате та, что старше, скончалась.

Какое-то время мужчина скрывался, но спустя время была установлена его причастность к произошедшему.

Уголовное дело направлено прокуратурой в Саянский городской суд для рассмотрения по существу.