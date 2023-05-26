В Иркутске на Академической улице проводят валку деревьев Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

В Иркутске осуществляют снос зеленых насаждений на участках, которые отремонтируют этим летом по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». На данный момент подрядная организация занимается валкой деревьев на Академической улице. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

– В этом году проводим комплексный ремонт дороги на Академической. Согласно проекту, будет выполнено расширение проезжей части с устройством дополнительных полос для движения транспорта, ремонт тротуаров, ливневой канализации, а также нанесение разметки, установка знаков, пешеходных и барьерных ограждений, - рассказывает начальник отдела строительства, реконструкции и ремонта дорог администрации Иркутска Мария Рахматулина.

Она пояснила, что эти работы ведутся для того, чтобы увеличить пропускную способность этого участка дороги. Кроме этого, нужно привести в нормативное эксплуатационное состояние дорогу. То, что часть деревьев снесут - вынужденная мера. Однако в администрации уверяют, что предусмотрено компенсационное озеленение. Подрядчик высадит 226 деревьев.