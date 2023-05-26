В Иркутской области мужчина попытался дать взятку полицейскому из-за проверки магазина Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Иркутской области сотрудниками полиции пресечена попытка дачи взятки при проверке магазина. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-Полицейские проводили проверку магазина, выявили факт отсутствия сертификатов соответствия с правообладателем известных торговых брендов, - говорят в полиции.

В ходе работы 28-летний представитель собственника торговой точки предложил полицейским завершить проверку, а также не привлекать его к административной ответственности.

Сотрудник полиции несколько раз предупредил мужчину о том, что такое поведение повлечет за собой юридическую ответственность. Однако мужчина передал полицейскому 15 тысяч рублей. Он оставил деньги между водительским и пассажирским креслами, данный факт был зафиксирован видеозаписью.

Оперативник от денег отказался. Факт дачи взятки задокументировали. Также было заведено уголовное дело по части 1 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу).

В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.