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НовостиОбщество26 мая 2023 11:50

В Иркутской области осудят мужчину за сбыт оружия прохожему

Все случилось еще в прошлом году
Елена СИНИЦА
В Иркутской области осудят мужчину за сбыт оружия прохожему

В Иркутской области осудят мужчину за сбыт оружия прохожему

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Прокуратура Ангарска направила в суд уголовное дело о разбойном нападении и хищении огнестрельного оружия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона в своих социальных сетях.

-Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее неоднократно судимого 49-летнего местного жителя. Он обвиняется в разбое, хищении оружия, - говорят в прокуратуре.

По данным следствия, в декабре 2022 года обвиняемый распивал в квартире алкоголь. В один момент он напал на собственника, причинил ему тяжкий вред здоровью. После чего похитил имущество стоимостью 9 тыс рублей и карабин «Сайга» с патронами.

Украденное оружие он сбыл прохожему. Тот в свою очередь сдал оружие в правоохранительные органы. По горячим следам злоумышленник был задержан сотрудниками полиции.

Уголовное дело направлено в суд.