Умер Анатолий Лисица, известный в Иркутской области поэт. Фото: телеграм-канал Сергея Серебренникова

В Братске Иркутской области скончался поэт Анатолий Владимирович Лисица. Об этом сообщает мэр города Сергей Серебренников, передает ТРК "Братск".

Умер Анатолий Лисица, известный в Иркутской области поэт

-Анатолий Владимирович приехал в Братск в 1960-м году. На протяжении своей жизни активно занимался спортом, был чемпионом по конькобежному спорту, шахматам, городкам, - говорит Сергей Серебренников.

Кроме этого, он участвовал в строительстве Братской ГЭС. Проработал на БрАЗе 15 лет. Трудился учителем физкультуры в школах Братска и в православной гимназии.

Как отметил Сергей Серебренников, Анатолий Владимирович - подлинный русский поэт, духовный наследник классиков великой русской литературы. Он владел словом мастерски, издал множество книг.

Прощание состоится во вторник, 30 мая, в малом зале на Строителе с 13-00 до 14-00. Автобус: 12-40 на стоянке у ТКЦ "Братск-АРТ".