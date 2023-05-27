Серые тучи сгустятся над Иркутском: синоптики дают "нерадужный" прогноз погоды на 27 мая

По области все-таки пройдут кратковременные дожди. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Долгожданное тепло, которое пришло в Иркутск сменилось пасмурной погодой. Солнечные дни простояли всего пару дней. Синоптики сообщают, что серые тучи сгустятся над столицей Приангарья и 27 мая.

- Сегодня, 27 мая, горожан ожидает переменная облачность, - рассказывают КП-Иркутск сотрудники Иркутского Гидрометцентра. - Радует одно – осадков не будет. Но вот и на тепло не стоит надеяться. Столбик термометра покажет до +14…+16. Также подует небольшой юго-восточный ветер 4-9 метров в секунду.

По области все-таки пройдут кратковременные дожди. В некоторых уголках Приангарья ожидаются даже грозы. 27 мая сибиряки могут наблюдать на своих градусниках до +14…+19, но при облачной погоде до +6…+11. Да и порывы ветра будут сильнее, чем в Иркутске. Так, ветер северо-восточный, юго-восточный 5-10 метров в секунду, местами дойдет до 13 метров в секунду.