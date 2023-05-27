15 детей пострадали и двое погибли в ДТП с начала 2023 года в Иркутской области

Водитель обязан использовать детское удерживающее устройство при перевозке несовершеннолетних пассажиров. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Главное – это безопасность. Особенно, когда на заднем сиденье находится маленький пассажир. Но мы видим, что некоторые водители проявляют неосторожность. Так, с начала 2023 года сотрудники дорожной полиции составили более 800 административных материалов на водителей, которые перевозили детей без удерживающего кресла. Также сотрудники ГИБДД сообщают, что с начала года в Иркутске и прилегающем районе пострадало более 15 детей, и еще двое погибли.

- Сопутствующими причинами травмирования стало нарушения правил перевозки и игнорирование ремней безопасности, - говорят в госавтоинспекции Иркутска. - Согласна действующему законодательству в области дорожного движения, водитель обязан при поездке на транспорте пристегиваться ремнем безопасности, а также использовать детское удерживающее устройство при перевозке несовершеннолетних пассажиров.

Чтобы исправить ситуацию, сотрудники госавтоинспекции в ближайшее время проведут проверки. Благодаря, которым будут выявлены недобросовестные водители, которые неправильно перевозят детей. А точнее без ремней безопасности и удерживающего кресла.