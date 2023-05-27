Торжественное открытие прошло 25 мая. Фото: Отделение Социального фонда России по Иркутской области.

Пятый Центр общения старшего поколения открылся в Слюдянке 25 мая. В помещение находится все, что нужно для досуга: гостевой компьютер, мини-библиотека, кабинеты для проведения мастер-классов и лекций. Представители старшего поколения точно не заскучают. Стоит отметить, что сибиряки не будут предоставлены сами себе. Каждую неделю в центре сотрудники будут организовывать встречи, куда будут звать гостей. Также не обойдется и без культурных и образовательных программ, которые будут проводить различные специалисты. Кстати, все желающие смогут научиться пользоваться телефоном или компьютером. Об этом КП-Иркутск сообщили в Отделении Социального фонда России по Иркутской области.

- Социальный фонд России открывает Центры общения старшего поколения на базе клиентских служб во всех регионах страны, - говорят сотрудники фонда. - Цель - оказание внимания и заботы пенсионерам, а также организация для них разнообразного досуга и поддержка активного долголетия. В Иркутской области работают уже четыре таких центра - в Усть-Уде, Чунском, Нижнеудинске и Братске.

К слову, каждую неделю в центре проводят по 2-3 мероприятия. Как отмечают сотрудники, на них приходят несколько десятков человек. Расписание мероприятий составлено на недели вперед.