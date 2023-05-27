Министр спорта Иркутской области проверил строительство спортобъектов в Тайшетском районе

Также спортобъекты будут возведены и в Братском районе. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно министр спорта Иркутской области Павел Богатырев посетил Тайшет и Тайшетский район, где проверил, как проходит строительство спортобъектов. Правительство Иркутской области напоминает, что в 2023 году жители поселка Юрты должны получить «умную» спортивную площадку. А население сел Березовка и Половино-Черемхово - многофункциональную спортивную площадку. Кстати, а в самом Тайшете должны сдать Центр спортивных единоборств.

- В поселке Юрты необходимо в кратчайшие сроки приступать к установке «умной» спортивной площадки. В настоящее время здесь сделано только основание под футбольное поле и беговые дорожки, - отметил после посещения объектов министр спорта Иркутской области Павел Богатырев.

Также спортобъекты будут возведены и в Братском районе. В текущем году в Вихоревке планируют создать две «умные» спортивные площадки.