За 6,3 млрд руб. построят в Иркутске тепловой луч и канализационный коллектор к 2025 году

Для создания теплового луча и напорного канализационного коллектора в апреле был получен инфраструктурный бюджетный кредит. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Недавно улицу Баррикад в Иркутске посетили власти Приангарья. Там прошло выездное совещание. Обсуждали строительство теплового луча и напорного канализационного коллектора, которое начнется уже в текущем году. Работы будут проводить параллельно вдоль улиц Баррикад, Зимней, Космического проезда до улицы Ядринцева. Стоит отметить, что протяженность работ составит около десяти километров. Над данным масштабным проектом будут работать около двух лет. Об этом КП-Иркутск рассказали в правительстве области.

- Для создания теплового луча и напорного канализационного коллектора в апреле был получен инфраструктурный бюджетный кредит. На оба объекта предусмотрено 6,3 млрд рублей, - добавляют сотрудники правительства.

К слову, уже готова проектная документация для теплового луча и канализационного коллектора. Сейчас к концу подходит государственная экспертиза. Власти области отмечают, что заключение будет получено примерно через месяц. Пока идет согласование технического присоединения новых объектов к существующей инженерной инфраструктуре.