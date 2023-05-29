Апелляцию на приговор экс-главе минздрава Иркутской области Ледяевой рассмотрят 6 июня Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Иркутский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор в отношении экс-главы министерства здравоохранения региона Наталии Ледяевой и других фигурантов уголовного дела о мошенничестве. Заседание назначено на 6 июня 2023 года. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на картотеку суда.

Бывший министр обвиняется в махинациях при закупке медицинских масок в период пандемии. Ее задержали в ноябре 2020 года, после чего поместили под домашний арест. Вместе с Ледяевой на скамью подсудимых попали еще пять человек. Среди них - сын экс-министра. Все они были признаны виновными 20 декабря 2022 года в сбыте фальсифицированных изделий с целью хищения денег из бюджета. Сумма ущерба составила 96 миллионов рублей. В итоге чиновница была приговорена к 6,8 годам колонии общего режима, ее сыну назначили 8,5 лет. Еще двое подсудимых получили условные сроки. Также были удовлетворены исковые требования о взыскании с осужденных причиненного ими ущерба.

Напомним, комиссия по депутатской этике рекомендовала Законодательному Собранию Иркутской области прекратить полномочия депутата Андрея Левченко досрочно с 17 мая 2023 года. Это связано с вступлением в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда. Ранее сына экс-губернатора признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере.