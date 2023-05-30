Стало известно, запустят ли в Иркутске праздничный салют в День города 3 июня Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В сети опубликована афиша мероприятий в День города, который состоится 3 июня. Однако традиционный праздничный салют в него не вошел. В администрации города приняли решение отказаться в 2023 году от запуска фейерверка.

– Наша задача – организовать все на высоком уровне, чтобы каждый житель мог найти для себя, своей семьи интересные события. Безусловно, пристальное внимание уделим комфортной транспортной логистике, - отметил мэр Иркутска Руслан Болотов. - В приоритете для нас – обеспечение безопасности горожан в День города. Также необходимо своевременно навести порядок на улицах после завершения праздника.

Звездой празднования 362-летия столицы Приангарья станет певец, композитор и поэт из Хакасии ГУРУДЭ. Артист работает в жанрах worldmusic и ethno. На площади графа Сперанского с 15:00 до 22:00 пройдет большой праздничный концерт «С днем рождения, Иркутск». Завершится программа песнями иркутской кавер-группы «Беррн».

Напомним, ранее «Комсомолка» подвела итоги акции «Губернаторский дневник 2023», которая проводится совместно с правительством Иркутской области и стала своего рода традицией. Сто тридцать учеников скоро получат дневники с автографом главы Приангарья Игоря Кобзева.