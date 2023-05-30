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НовостиОбщество30 мая 2023 7:35

Из Иркутска в Сеул с 24 июня 2023 года можно будет улететь транзитным рейсом

Авиаперелет Иркутск – Улан-Батор – Сеул будет осуществляться дважды в неделю
Елена СИНИЦА
Из Иркутска в Сеул с 24 июня 2023 года можно будет улететь транзитным рейсом

Из Иркутска в Сеул с 24 июня 2023 года можно будет улететь транзитным рейсом

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Из Иркутска открываются рейсы в Сеул с 24 июня. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта Иркутска.

- Авиаперелет Иркутск – Улан-Батор – Сеул будет осуществляться дважды в неделю по понедельникам и субботам, - говорят в аэропорту.

Так, вылетать в столицу Южной Кореи из столицы Монголии будут в 09.30. Также известно, что перелеты из Иркутска до Улан-Батора авиакомпания будет летать три раза в неделю: по вторникам, средам и пятницам.

Что ж, теперь у жителей нашего города есть возможность перелетать в Сеул вполне удобным транзитным рейсом. Как говорят в пресс-службе аэропорта, стыковку можно подобрать как с минимальным временем между рейсами, так и с промежутком в несколько дней. В последнем случае вы сможете посмотреть и Монголию.