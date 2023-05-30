В Иркутской области разыскивают 66-летнего Анатолия Радионова Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске полицейские разыскивают без вести пропавшего Радионова Анатолия. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области в своих социальных сетях.

-Сейчас правоохранительные органы устанавливают местонахождение 66-летнего Радионова Анатолия, - говорят в отделении полиции.

В полиции рассказали, что за помощью в поисках обратилась сестра пропавшего. Известно, что мужчина утром 16 мая отправился в Ангарск на сбор черемши, домой не вернулся.

На вид разыскиваемому 60-65 лет, рост 165-170 см, худощавого телосложения, волос темно-русый, глаза голубые, борода с сединой.

В тот день он был одет в коричневые джинсы, черная куртка, синие кроссовки, при себе имел синий рюкзак. Из особых примет называют отсутствие зубов и шрам от аппендицита.

Сотрудники полиции просят граждан, обладающих информацией о местонахождении Радионова Анатолия Ивановича, сообщить по телефонам 21-26-26, 112 или 02 (102 с любого сотового оператора связи).