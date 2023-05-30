Желающие могут вступить в ряды общественных лесных инспекторов в Иркутской области

Жителей Иркутской области приглашают присоединиться к отрядам общественных инспекторов по охране лесов. Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Жителей Иркутской области, неравнодушных к состоянию окружающих нас лесов, приглашают присоединиться к отрядам общественных инспекторов по охране окружающей среды и природопользования, оказывающих помощь в лесном контроле. Уже сейчас 41 человек пожелал стать добровольным проверяющим.

– Стать общественным инспектором может стать любой желающий совершеннолетний гражданин, готовый на добровольной основе участвовать в контроле за состоянием лесов, – рассказал осуществляющий полномочия министра лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин.

Главная задача добровольных защитников леса - оперативно передавать информацию о нарушениях лесного законодательства и экологических правонарушениях в лесничества. Все информация, поступающая таким образом, обрабатывается специалистами лесничеств в максимально короткие сроки, нарушителей привлекают к ответственности. Таким образом существенно повышается скорость реагирования и появляется больше шансов наказать нарушителей.

Для того, чтобы стать общественным лесным инспектором, необходимо обратиться в министерство лесного комплекса Иркутской области по телефону 8 (3952) 33-59-81 или в лесничества по месту жительства.