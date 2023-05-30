В Иркутске на улице Богдана Хмельницкого отреставрируют памятник архитектуры Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Памятник истории и культуры федерального значения – жилой дом на улице Богдана Хмельницкого,9 в Иркутске, полностью отреставрируют после пожара 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

-Здание пострадало в ходе пожара, который возник из-за поджога. После специалисты осмотрели здание, собственнику было необходимо ввести меры по консервации, а после - реставрации здания, - говорят в правительстве.

Собственник начнет выполнение реставрационных работ уже этим летом.

В результате пожара почти полностью выгорел второй этаж и кровля,

огневое поражение древесины сруба составляет 70%.

Говорят, что реставрация объекта будет проводиться методом полной переборки. Каждый уцелевший элемент промаркируют, здание разберут и вывезут на площадку собственника.