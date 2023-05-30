В Братске на улице Крупской замечено отставание от графика по ремонтным работам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске продолжаются работы по благоустройству. В частности, ведутся работы на центральных улицах города. Они находятся под пристальным вниманием, передает ТРК "Братск".

-Например, на улице Крупской ведется благоустройство пешеходно-парковой зоны, однако сейчас фиксируется низкий темп работ, имеется отставание от графика, - комментирует глава «Дирекции капитального строительства и ремонта» Братска Ксения Золоторева.

Она обращает внимание на то, что по части демонтажа работы выполняют неорганизованно.

Обращают внимание и на то, что на объекте сейчас работают только четыре человека, а техники нет и вовсе. При этом представитель подрядной организации отмечает, что технику не выводят, чтобы максимально сохранить озеленение на улице.