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НовостиОбщество30 мая 2023 13:42

В Братске на улице Крупской замечено отставание от графика по ремонтным работам

Фиксируется низкий темп работ
Елена СИНИЦА
В Братске на улице Крупской замечено отставание от графика по ремонтным работам

В Братске на улице Крупской замечено отставание от графика по ремонтным работам

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Братске продолжаются работы по благоустройству. В частности, ведутся работы на центральных улицах города. Они находятся под пристальным вниманием, передает ТРК "Братск".

-Например, на улице Крупской ведется благоустройство пешеходно-парковой зоны, однако сейчас фиксируется низкий темп работ, имеется отставание от графика, - комментирует глава «Дирекции капитального строительства и ремонта» Братска Ксения Золоторева.

Она обращает внимание на то, что по части демонтажа работы выполняют неорганизованно.

Обращают внимание и на то, что на объекте сейчас работают только четыре человека, а техники нет и вовсе. При этом представитель подрядной организации отмечает, что технику не выводят, чтобы максимально сохранить озеленение на улице.