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НовостиПолитика30 мая 2023 13:55

В Иркутске семьям погибших в зоне СВО бойцов вручили ордена Мужества

Наград удостоили двух граждан
Елена СИНИЦА
В Иркутске семьям погибших в зоне СВО бойцов вручили ордена Мужества

В Иркутске семьям погибших в зоне СВО бойцов вручили ордена Мужества

Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Жителей Иркутска, погибших в ходе СВО удостоили орденов Мужества. Мэр города Руслан Болотов передал государственные награды семьям Константина Кузнецова и Александра Тутунаря. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

-Они с честью выполнили свой долг. Наша обязанность – хранить память об их подвиге. Они пали в бою, защищая Родину. До последней секунды своей жизни оставались верны военной присяге, - прокомментировал Руслан Болотов.

Помимо этого, он выразил слова благодарности семьям бойцов за их достойное воспитание.

Константин Кузнецов в 2015-2016 годах проходил службу в военно-морском флоте. В СВО он принимал участие в качестве добровольца, служил в мотострелковом полку Екатеринбурга. Погиб во время боевых действий, получив тяжелые ранения.

Александр Тутунарь родился в Хабаровске. Позже с семьей переехал в Иркутск. Он также самостоятельно принял решение отправится в зону СВО. Погиб в Херсонской области.