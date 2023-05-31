Госавтоинспекция Иркутской области опубликовала график рейдов на июнь Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

На дорогах Приангарья продолжают бороться с нарушителями ПДД. Для профилактики дорожно-транспортных происшествий и снижения аварийности инспекторы ГИБДД проведут в июне 2023 года несколько различных рейдов. Об этом сообщают в пресс-службе Госавтоинспекции Иркутской области.

- Профилактическое мероприятие «Встречная полоса» пройдет 2 июня на территории Бодайбинского и Усольского районов, 3 июня на территории Братска, 6 июня на территории Зиминского района, 7 июня на территории Саянска и Усть-Кутского района, - рассказали в ведомстве.

Ознакомиться с полным графиком можно по ССЫЛКЕ.

Напомним, за минувшую неделю с 22 по 28 мая в регионе было зарегистрировано 39 ДТП, в которых 4 человека погибли, еще 60 получили различные травмы. При этом в пяти авариях водители были пьяны. Чаще всего причиной аварий становилось нарушение правил расположения автомобиля на проезжей части.