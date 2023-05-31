В Иркутске пройдет турнир по художественной гимнастике памяти Оксаны Костиной Фото: Олег ЗОЛОТО

Впервые за 15 лет в Иркутске пройдет турнир по художественной гимнастике памяти чемпионки мира Оксаны Костиной. Соревнования состоятся в «Байкал-Арене» со 2 по 4 июня. Торжественное открытие запланировано на 14:00. Вход свободный. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра.

- На соревнования аккредитованы 250 участников из Иркутской области. Также приедут спортсменки из Якутии и Санкт-Петербурга. В числе приглашенных гостей – чемпионки мира Арина и Дина Аверины, уроженка Иркутска, серебряный призер Олимпиады 2012 года Дарья Дмитриева, - рассказали в мэрии.

Торжественное открытие запланировано на 2 июня

СПРАВКА КП

Оксана Костина - советская и российская спортсменка. Представляла художественную гимнастику в индивидуальных упражнениях. Мастер спорта международного класса, заслуженный мастер спорта СССР, абсолютная чемпионка мира 1992 года в Брюсселе. Оксана Костина не успела выйти замуж и обзавестись домом и детьми, как мечтала. Не успела стать олимпийской чемпионкой и известным тренером, как хотела. И все-таки успела немало - вошла в историю как одна из самых талантливых гимнасток мира. Ровно 30 лет назад жизнь Оксаны оборвала автокатастрофа. Девушке не исполнилось и 21 года.