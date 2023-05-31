В Иркутской области 20-летний парень отправится в колонию за пропаганду запрещенной «А.У.Е.»*

В Иркутской области 20-летний парень отправится в колонию на пять лет за пропаганду «А.У.Е.»* Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

В Ангарске к лишению свободы осужден 20-летний участник экстремисткой организации «А.У.Е.»*. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

-По данным суда, в 2022 году молодой человек в СИЗО и исправительной колонии принимал участие в деятельности экстремистской организации, запрещенной Верховным судом Российской Федерации, пропагандирующей криминальную субкультуру, - говорят в ведомстве.

Он пропагандировал осужденным идеологию этой организации.

Злоумышленник пропагандировал осужденным и следственно-арестованным идеологию этой организации, разъяснял и толковал присущие ей понятия и устои. Как уточняют в пресс-службе суда, молодой человек также хранил при себе запрещенные предметы, символизирующие данную тематику.

В результате по решению суда молодой человек приговорен к пяти годам и двум месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

*- молодежная организаций АУЕ признана в России экстремистской.