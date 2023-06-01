В Тайшетском районе в жилой дом попала молния

Фото: Тайшет24

Накануне, 31 мая, на севере Тайшетского района Иркутской области не обошлось без чрезвычайных происшествий. В этот день в поселке Мирный на улице Шишина молния ударила в жилой дом. Об этом сообщает Тайшет24.

-Как итог, выбиты оконные рамы, повреждена крыша и стены. Из людей, к счастью, никто не пострадал, - передает издание.

Со слов главы Мирнинского муниципального образования Ирины Белоглазовой, вблизи этого дома растет тополь. Предполагается, что сначала молния попала именно в дерево, а после уже и в крышу дома.

Жильцы дома - мужчина и женщина - в момент происходящего смотрели телевизор. К счастью, никаких серьезных последствий для них не было, помощь медиков не понадобилась. Однако теперь им нужны деньги на восстановление дома, ведь в этом поврежденном жить невозможно.

Сейчас у семьи таких денег нет, поэтому решается вопрос о предоставлении семье другого жилья в поселке.

Правоустанавливающих документов на дом у жильцов нет. Поэтому какую-либо компенсацию от государства они получить не смогут.