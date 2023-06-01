Пособия от СФР получают 170 тысяч детей Иркутской области Фото: Даниил ОПАРИН

С 2023 года семьи с детьми могут получить новую меру поддержки от государства — единое пособие. В их числе две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, две ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячная выплата по беременности. Как сообщает пресс-служба областного ОСФР, только с начала текущего года такие пособия назначены 125 тысячам детей, а общая сумма выплат уже превысила 3,5 миллиарда.

-В частности, социальный фонд назначает выплаты в связи с рождением ребенка, сейчас такую выплату в регионе получают 16 тысяч детей. С начала текущего года выплачено свыше 1 миллиарда рублей, - говорят в ведомстве.

Также стало известно, что в общем и целом выплаты в регионе получают 170 тысяч детей. В совокупности перечислено более шести миллиардов рублей с начала года.