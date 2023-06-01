В Иркутской области растет производство молочной продукции Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

Данные по увеличению производства молока и молочной продукции привели в министерстве сельского хозяйства Иркутской области сегодня, 1 июня, во Всемирный день молока. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

-Если сравнивать первый квартал 2023 года и такой же период прошлого, то производство сливочного масла увеличилось на 2,6%, мороженого - на 13%, а другой молочной продукции - на 5-22%, - говорят в правительстве.

В совокупности в Иркутской области более 60 предприятий производят широкий ассортимент молочной продукции. В их числе молоко, творог, сметана, кисломолочная продукция на любой вкус, сыры, мороженое, сливочное масло.