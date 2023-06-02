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НовостиОбщество2 июня 2023 6:44

В Иркутском районе начали работать новые ФАПы и врачебная амбулатория

Открытие состоялось 2 июня
Елена СИНИЦА
В Иркутском районе начали работать новые ФАПы и врачебная амбулатория

В Иркутском районе начали работать новые ФАПы и врачебная амбулатория

Фото: Пресс-служба правительства Иркутской области

2 июня, в Иркутском районе начали работу сразу три новых медицинских учреждения: врачебная амбулатория в деревне Куда, фельдшерско-акушерские пункты в деревнях Позднякова и Егоровщина. В совокупности за последние четыре года в Иркутском районе открыли 19 фельдшерско-акушерских пунктов и пять врачебных амбулаторий. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона.

-Иркутский район в лидерах по приросту численности населения, сейчас здесь проживает более 160 тысяч человек. Именно поэтому строительству медучреждений уделяется особое внимание, важно развивать первичное звено здравоохранения, - комментируют в правительстве.

В новых медучреждениях есть кабинеты для приема стоматолога, акушера-гинеколога, педиатра, стоматолога. Также есть и кабинеты для хранения лекарственных препаратов, физиотерапии, фильтр-бокс.

В медучреждениях современное оборудование и мебель, отмечают в правительстве.