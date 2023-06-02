В Нижнеилимском районе произошло смертельное ДТП с участием большегруза. Фото: Госавтоинспекция Иркутской области

Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах смертельного ДТП в Нижнеилимском районе. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции Иркутской области в своих социальных сетях.

-По предварительным данным, около 8.40 на федеральной трассе "Вилюй" в районе поселка Нижнеилимского района произошло столкновение автомобилей «МАН» и «ВАЗ», - передает пресс-служба ведомства.

Как итог, в результате происшествия погиб 52-летний водитель легкового авто. Его 48-летняя пассажирка госпитализирована в больницу, информации о ее состоянии не приводится.

Проведенное медицинское освидетельствование 39-летнего водителя большегруза показало положительный результат на состояние опьянения.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.