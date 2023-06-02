В Иркутске 1 июня мотоциклист без прав угонял от ДПС и влетел в дерево. Фото: Госавтоинспекция региона

Мотоциклист без прав пытался скрыться от полицейских в Иркутске. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспеции региона в своих социальных сетях.

-Вечером 1 июня на улице Октябрьской Революции замечен мотоцикл "Сузуки Бандит", он проезжал без регистрационных знаков, - говорят в ведомстве.

Тогда инспекторы попытались остановить авто, подали специальный сигнал, но водитель его игнорировал и пытался скрыться.

Лихач грубо нарушал правила дорожного движения - выезжал на встречную полосу, пролетал на "красный", создавал аварийные ситуации.

В один момент он едва не влетел в иномарку, но в результате врезался в дерево. В результате аварии мужчине понадобилась медицинская помощь.

Как выяснили полицейские, 40-летний местный житель никогда не имел водительского удостоверения, а мототранспорт не был зарегистрирован. На счету мужчины еще и 11 административных протоколов.