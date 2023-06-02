В Иркутске 2 июня 2023 года произошел пожар на Масложиркомбинате Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Пожар на территории Масложиркомбината произошел вечером 2 июня в Иркутске. Как стало известно, загорелась кровля отдельно стоящего здания (градирня). На место происшествия выезжали шесть единиц техники и 35 человек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области в своих социальных сетях.

- В 17:15 по местному времени пожар на Масложиркомбинате локализован на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет, - говорят в ведомстве.

Уже к 17.20 пожар на территории комбината был ликвидирован, тушить пришлось 200 "квадратов".

Сейчас пожарные продолжают разборку и проливку строительных конструкций. Причина пожара установит специальная комиссия.

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