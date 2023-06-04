Уборка улиц, парков и скверов продолжается в Иркутске 4 и 5 июня

Приводят в порядок остановки общественного транспорта. Фото: Пресс-служба администрации города Иркутска

Около 250 сотрудников муниципальных предприятий «Иркутскавтодор» и «Служба эксплуатации мостов» продолжают очищать от мусора дороги, мосты, обочины и тротуары в Иркутске 4 и 5 июня. Кроме этого, работники откачивали воду с центральных улиц. Также последствия обильных осадков, которые прошли 4 июня, устраняли из дренажных колодцев на Медведева, Сосновой, Лермонтова. Сегодня, 5 июня, работы будут продолжены на Декабрьских Событий, Желябова, Партизанской, Софьи Перовской, в переулке Кооперативный.

- Приводят в порядок остановки общественного транспорта, в подземном переходе на Байкальской удалили теги, убирали рекламные листовки с опор освещения, фасадов зданий и других поверхностей, - рассказывают КП-Иркутск в администрации города.

На днях мэр Иркутска Руслан Болотов дал поручение - в местах проведения Дня города, усилить уборку мусора и очистку урн. Стоит отметить, что задание было под контролем у специалистов МКУ «Городская среда».

Не забыли и про уборку дворов. Так, 4 июня около 600 дворников поддерживали порядок в дворах многоквартирных дом. Они убирали пешеходные дорожки и лестницы.