Уроженец Иркутска Роман Зобнин вошел в топ-5 чемпионата России по футболу

Иркутянин Роман Зобнин вошел в топ-5 чемпионата России по футболу Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Футболист Роман Зобнин в составе московского «Спартака» занял третье место в чемпионате России. Уроженец Иркутска признан рекордсменом сезона среди полевых игроков по количеству времени, проведенном на поле.

Сообщается, что спортсмен провел на поле 2 552 минуты. Полузащитник 28 раз выходил в стартовом составе клуба на протяжении сезона. Больше времени на поле провели только вратари: Сергей Песьяков из «Ростова» (2 770 минут), Илья Помазун из «Урала» и играющий за ЦСКА Игорь Акинфеев - по 2 610 минут.

Напомним, первый звездный час для полузащитника «Спартака» Романа Зобнина наступил на одном из выездных турниров в школьные годы. Там он и засветился перед тренерами знаменитой футбольной академии из Тольятти, которую как раз начинал спонсировать Роман Абрамович. Посоветовавшись с тренером, родители Романа решили отправить сына туда.