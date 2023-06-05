Потепление до +25…+27 градусов обещают синоптики 5 июня в Иркутске

Жители области увидят на градусниках до +23...+28. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Наконец-то пришло долгожданное лето, а с ним и тепло. Так, синоптики обещают, что прогноз на 5 июня не разочарует жителей Иркутска. Ведь сегодня жители столицы Приангарья на градусниках увидят до +25…+27 градусов. Об этом КП-Иркутск рассказали в Иркутском Гидрометцентре.

- Горожан ожидает переменная облачность. Радует, что 5 июня не будет дождей. Но подует северо-западный ветер с порывами до 5-10 метров в секунду. Воздух прогреется до +25…+27 градусов, - рассказывают синоптики.

По области же ожидается переменная облачность. В некоторых уголках Приангарья пройдут кратковременные дожди. Не обойдется без грозы и северо-западного, западного ветра с порывами до 5-10 м/с. Стоит отметить, что местами порывы достигнут 13 м/с. В западных, северных, верхнеленских районах 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. А вот на градусниках жители области увидят до +23...+28, при облачной погоде до +13...+18.