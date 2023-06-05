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НовостиПроисшествия5 июня 2023 7:19

Житель Бурятии ударил ножом женщину, а затем застрелил ее сына

Он получил 10 лет за убийство
Регина РАХИМОВА
Регина РАХИМОВА
Житель Бурятии ударил ножом женщину, а затем застрелил ее сына

Житель Бурятии ударил ножом женщину, а затем застрелил ее сына

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Житель Бурятии получил 10 лет лишения свободы за убийство. Эта ужасающая история произошла в январе 2023 года. Двое мужчин поссорились, один из них был пьян. Он припомнил собутыльнику, как тот однажды ударил ножом его мать. Тот разозлился. Вынес охотничье ружье из дома и застрелил противника.

- Подсудимый, действуя с умыслом на убийство, на улице, произвел выстрел, - говорят сотрудники Закаменского районного суда. - От полученного огнестрельного ранения мужчина скончался на месте преступления.

Недавно Закаменский районный суд вынес приговор в отношении убийцы. Он был признан виновным.